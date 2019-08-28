МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт

Как сообщалось ранее, Ассоциация банков России выступила в поддержку инициативы о блокировке карт россиян на 30 дней при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Министерство внутренних дел России поддержало эту инициативу банков, передает РБК.

Накануне в АБР прошло совещание по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов. В нем приняли участие представители банков, ЦБ и МВД.

Представители МВД на встрече заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело.

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм.

Для детальной проработки вопроса на совещании было принято решение создать рабочую группу с участием банков, МВД, ЦБ и других заинтересованных участников, которые должны более подробно изучить все процессы, связанные с возвратом незаконно похищенных средств.