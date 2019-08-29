Суд арестовал имущество юриста, оказывающего услуги фирме-банкроту

В рамках разбирательства по делу о банкротстве компании арестовано имущество не только должника и аффилированных с ним лиц, но и юриста, который представлял его интересы в судах. О том, что произошло в Челябинске написало информационное агентство «Znak».

Татьяна Вотинова — юрист с 20-летним стажем. С мая 2015 года она оказывает правовые услуги юридическим и физическим лицам как индивидуальный предприниматель. Однако с подобным она столкнулась впервые. О происходящем юрист написала на своей странице в соцсети Facebook.

«С 1 апреля 2017 по 16 августа 2018 года я оказывала юридические услуги кооперативу „Уральская плодоовощная компания“, услуги оплачены не полностью. 16 августа 2018 года кооператив признан банкротом. Мои требования включены в реестр требований кредиторов 12 декабря 2018 года. И вот тут начинается самое интересное. Небольшая задолженность передо мной оказалась „золотым“ голосом между двумя конкурирующими кредиторами, — пишет юрист. — Агрофирма „Комсомольский“ является членом кооператива должника и конкурсным кредитором. Представитель агрофирмы „Комсомольский“ Павел Ефимов сам является арбитражным управляющим и имеет целью возглавить процедуру банкротства. Именно он подал заявление о признании меня контролирующим должника лицом, с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста на мое имущество. В свою очередь Арбитражный суд Челябинской области ходатайство удовлетворил, на мое имущество наложен арест».

В решении суда говорится, что «Татьяна Вотинова, по мнению заявителя, являлась контролирующим должника лицом с широким кругом полномочий, оказывала юридические услуги должнику, а также представляла интересы аффилированных с ним лиц».

Сама юрист утверждает, что контролирующим должника лицом не является, данный статус в ее отношении не признан ни одним судом.

«Более того, все долги кооператива „Уральская плодоовощная компания“, включенные в реестр, кроме долга передо мной, возникли до 2017 года. А я, напомню, начала оказывать юридические услуги с апреля 2017-го, — рассказала Znak.com Татьяна Вотинова. — Да и никакого вмешательства в хозяйственную деятельность компаний я не осуществляла, в трудовых правоотношениях с должником и лицами, которые привлекаются к ответственности, не состояла. Моя задача, согласно договору, состояла в том, чтобы представлять в судах интересы кооператива, а также заниматься взысканием дебиторской задолженности. Все оказанные мною услуги заактированы, акты выполненных работ представлены в материалах дела».

Включить ее в число лиц, которые должны нести субсидиарную ответственность за деятельность должника, представители агрофирмы «Комсомольский» решили еще и потому, что она в апреле 2019 года потребовала применить подобную меру к ним и другим пайщикам «Уральской плодоовощной компании».

Создан опасный прецедент, считает Татьяна. Ведь теперь любой юрист, представляющий интересы компании, которая впоследствии оказывается признана банкротом, может пострадать. Для этого достаточно будет приложить решение Арбитражного суда Челябинской области как сложившуюся судебную практику.

«Для меня это тоже новость, — высказал свою позицию конкурсный управляющий „Уральской плодоовощной компании“ Михаил Сентюрин. — Получается, теперь в рамках дела о банкротстве можно арестовать имущество любой юрфирмы. Я с таким никогда не сталкивался. Мое мнение — юридическая контора, работающая по договору с предприятием, не является контролирующим органом. Ее задача — представлять интересы в суде, писать иски».

Рассматривать апелляционную жалобу Татьяны Вотиновой на арест имущества суд будет 26 сентября.