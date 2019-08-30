Идентификационный код закупки будут формировать по-новому

Минфин опубликовал текст поправок, которые будет внесены в недавно принятый Приказ № 55н от 10.04.2019, который устанавливает порядка формирования идентификационного кода закупки.

Напомним, код формируется заказчиком и состоит из 36 разрядов. Он содержит год размещения извещения о закупке, идентификационный код заказчика, номер закупки, код объекта закупки и код вида расходов по бюджетной классификации.

Вышеназванный Приказ Минфина был опубликован 31 июля, и уже через несколько дней к нему начали разрабатывать поправки, так как пока он находился на регистрации в Минюсте, некоторые нормы потеряли свою актуальность.

Поправки, в том числе связаны с исключением формирования плана закупок и осуществления планирования закупок в составе единого плана-графика закупок.