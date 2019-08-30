Силуанов предложил определить критерии для быстрой разблокировки счетов предпринимателей

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил обозначить критерии и создать рабочую систему для быстрой разблокировки личных счетов предпринимателей.

Об этом он заявил на совещании по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в Калининграде.С такой инициативой он обратится в ЦБ, пообещал вице-премьер.

Силуанов объяснил, что на встречах с предпринимателями неоднократно слышал обеспокоенность блокировкой счетов.

«Для разблокировки уходит большое количество времени. Поэтому, на наш взгляд, нужно сформулировать критерии, чтобы у банка не было оснований отказывать в разблокировке этого счета, чтобы она происходила автоматически [после погашения задолженности]», — цитирует его ТАСС.

Ранее Ассоциация банков «Россия» обратилась к Силуанову с просьбой запретить Федеральной налоговой службе блокировать личные счета предпринимателей в связи с наличием налоговой задолженности по индивидуальным предпринимателям.