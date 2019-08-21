Банки просят Минфин запретить блокировку личных счетов ИП

Налоговые органы в последнее время стали активно блокировать личные счета граждан за долги по предпринимательским налогам. На это обратили внимание не только предприниматели и их бухгалтеры, но даже банки.

В июле Ассоциация банков «Россия» (АБР) направила главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину официальное письмо, в котором поставила под сомнение требования налоговиков по таким блокировкам. На что получили ответ, что статьей 76 НК РФ не предусмотрено ограничение по обращению взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафа на счетах индивидуальных предпринимателей, в том числе текущих счетах, открываемых не для предпринимательской деятельности.

Но банки ответ не устроил и теперь АБР обратилась к вице-премьеру Антону Силуанову, узнала газета «Известия». Для кредитных организаций исполнение этих предписаний может обернуться нарушением Конституции, говорится в письме.

Счета, на которые приходит блокировка, зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения. Более того, такое владелец счета уже может и не быть индивидуальным предпринимателем.

Блокируются не счета, блокируется определенная сумма на счете. Однако проблема в том, что блокировка одной и той же недоимки по налогу приходит сразу на все счета гражданина. О чем в своих официальных ответах ФНС умалчивает.

Таким образом возникает риск нарушения Конституции, предупреждают в АБР. Деньги в банке — возможно единственный капитал гражданина: его блокировка и взыскание может лишить человека средств к существованию, что противоречит Основному закону страны. В АБР просят Антона Силуанова запретить ФНС требовать от банков блокировать личные счета предпринимателей. Там также хотят, чтобы к кредитным организациям не применяли санкций за отказы выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность.

Свою точку зрения в АБР обосновывают документами Конституционного суда (КС). Ассоциация ссылается на его постановление 1996 года, согласно которому нельзя взыскивать с гражданина его имущество в счет уплаты налогов до суда, даже если он выступает индивидуальным предпринимателем и действительно задолжал государству. Это чревато «нарушением неотчуждаемых прав и свобод», говорилось в постановлении КС.

Существует и более поздний документ, появившийся уже после того, как индивидуальных предпринимателей обязали заводить отдельные коммерческие счета. В 2009 году КС определил, что взыскивать с гражданина налоги до суда, даже если он — ИП, незаконно. Такая практика — выход из налоговых публично-правовых отношений и вторжение в том числе в гражданско-правовые.

«Известия» направили запрос в банки из топ-30 с просьбой уточнить масштаб проблемы и рассказать об отношении к требованиям ФНС. В «Тинькофф» сообщили, что с такими прецедентами действительно сталкивались. В Альфа-банке сказали, что к ним поступают решения ФНС о блокировке, однако, если в них идет речь о заморозке счета физлица, открытого не для целей предпринимательской деятельности, банк возвращает эти обращения в налоговую как ошибочные. Режим работы счетов физлиц не предполагает приостановления операций на сумму задолженности по налогам, но Минфин и ФНС придерживаются иной позиции, добавили в организации.

В банке, который входит в тройку крупнейших, на условиях анонимности сказали: санкции налоговой коснулись нескольких тысяч граждан. В другой организации также добавили, что им ежедневно приходит несколько десятков запросов на блокировку. Там уточнили, что опасаются исполнять требования ФНС, поскольку в случае судебных разбирательств с предпринимателями «есть риск остаться крайними».

Мнения нкоторых экспертов по этому вопросу, собранные «Известиями» несколько удивляют. Так, глава комитета по финрынкам Торгово-промышленной палаты Владимир Гамза предложил законодательно обязать банки помечать средства бизнеса.

В ЦБ на просьбу «Известий» прокомментировать риски нарушения Конституции при блокировке личных счетов граждан не ответили. В ФНС в ответ на аналогичный запрос предложили обратиться в Минфин. Там «Известиям» сообщили, что в НК нет исключений для приостановления операций по счетам предпринимателей, даже если они предназначены для личных нужд, а не для бизнеса. Таким образом, ФНС действует в рамках закона. В то же время в министерстве заверили, что усовершенствуют законодательство в ближайшем будущем.