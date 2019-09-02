60 % россиян не возражают против сокращения рабочей недели

В августе СМИ практически ежедневно транслировали новости на тему возможного введения в России 4-дневной рабочей недели. Идею выдвинул глава Правительства Дмитрий Медведев, а также ФНПР.
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах перехода страны на 4-дневку.
А что думают обо всей этой переходной кампании сами работники? Радует ли их такая перспектива? Это мы выяснили в ходе опроса на нашем сайте.
Как показали его результаты, большинство россиян эту идею поддерживают.
С радостью восприняли возможность появления дополнительного выходного дня 9 % опрошенных.
Чуть больше половины респондентов (51 %) не против перехода на сокращенную неделю, но только при условии сохранения прежнего размера зарплаты. Терять в деньгах из-за этого нововведения россияне не намерены.
15 % опрошенных возражают против перехода на сокращенную неделю как раз потому, что уверены — это приведет к уменьшению зарплаты.
Четверть участников опроса не хотят перехода на 4-дневку, так как это сократит время работы, объем которой останется прежним. Как говорится, работа сама себя не сделает.