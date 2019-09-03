Тройка золотых вакансий для клерков

Вышло несколько предложений по работе, о которых мы не можем промолчать.

Если вы опытный клерк...

Предложите свою кандидатуру на должность председателя Верховного суда. Коллегия судей ждет документы на соискание должности до 16 сентября. Особых требований к кандидатам не заявлено, но и размер зарплаты остался в тайне. А вдруг это шанс, информация есть сайте ВККС.

Если вы начинающий клерк...

Обратите внимание на объявление звезды сегодняшней вечеринки Сбербанка (выкрутас 1, выкрутас 2). Компания открыла набор на оплачиваемые стажировки Sberseasons. Студентам третьего курса и старше предлагают вакансии в восьми городах страны: столицах, а также Барнауле, Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Ждут талантливых программистов, экономистов и финансовых аналитиков. Не стыдно, это же первая работа.

Если вы Паша Воля...

Поздравляем, вы уже нашли подработку в «Газпромбанке». Вас покажут по телевизору и интернете.

Банк запустил с шоуменом контракт на рекламу кредитов и вкладов организации. А мы похрустим новыми ставками.