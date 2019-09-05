Приставы будут штрафовать кредиторов и коллекторов без суда

Судебные приставы смогут самостоятельно привлекать кредиторов и коллекторов к ответственности за нарушение закона о защите интересов физлиц при взыскании задолженности.

Законопроект, подготовленный Минюстом, передает полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП, должностным лицам Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас они оформляют протоколы, а суд устанавливает необходимость привлечения к ответственности и размер штрафа.

Кроме того, увеличиваются штрафы для кредиторов до уровня сумм для коллекторов, пишет Право.Ru. Для коллекторов сейчас штрафы в 2,5 раза выше, хотя должники жалуются на кредиторов вдвое чаще, чем на профессиональных взыскателей.

Также законопроект исключит из КоАП формулировку «за исключением кредитных организаций», из-за которой суды зачастую отказывались привлекать банки к ответственности за нарушения при взыскании долгов. Эта оговорка привела к «формированию противоречивой судебной практики»: хотя установленные 230-ФЗ правила распространяются в том числе и на банки, суды отказываются привлекать их к ответственности, не считая субъектами правонарушения. За полтора года это произошло в 43 из 61 случая, сказано в пояснительной записке к проекту.