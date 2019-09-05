Налоговики стали дежурить у пунктов выдачи товаров интернет-магазинов

Инспекторы открыли охоту за уклонистами прибыли в пунктах выдачи интернет-заказов.

Онлайн-магазины частенько вместо чеков выдают покупателям слип-чеки платежного терминала. Инспекторы караулят покупателей, чтобы проверить документы об оплате и тем самим порядок применения онлайн-касс. Уже прошли рейды по точкам, куда магазины отправляют товары, пишет канал «Мытарь».

Налоговики установили, что в большинстве случаев в интернет-магазины не печатают покупателям кассовый чек, а выдают документ по операциям, совершаемым с использованием платежной карты. Там нет двухмерного штрих-кода, а значит продавец не применяет онлайн-кассу.

Еще покупателям часто выдают кассовый чек, где нет каких-либо обязательных реквизитов. За этим нарушением налоговики тоже охотятся.

Конечно, у инспекторов не хватит ног обойти все пункты выдачи, поэтому они рассчитывают, что покупатели добровольно принесут им подозрительные чеки прямо в инспекцию. Уже налажен серьезный механизм приема документов.