Молодые неопытные бухгалтеры не очень востребованы на рынке труда

65 % российских компаний готовы принять на работу выпускников вузов без опыта работы, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование компании Superjob.

Каждая восьмая компания, открытая для молодых специалистов, готова принять на работу инженеров. Вакантные места на позиции ассистентов основных специалистов готова предоставить вчерашним выпускникам каждая десятая компания. Вакансии менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами открыты для выпускников в 9 % компаний. По 6% компаний принимают на работу молодых IT-специалистов или учителей. Для начинающих юристов и поваров открыты двери 3 % российских компаний.

А что бухгалтеры?

Лишь 2 % работодателей готовы оформить в штат таких специалистов, как бухгалтер, экономист без опыта работы.