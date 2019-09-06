Кому работодатели готовы много платить

Не нам с вами.

Сотрудникам в сфере транспорта, производства, строительства и недвижимости, а также добывающей промышленности потенциальные работодатели предлагают зарплату от 80 тыс. рублей в месяц.

Об этом сообщает Роструд, основываясь на анализе данных с портала «Работа в России».

На такую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и др.

При этом зарплатные предложения по некоторым из них достигают 300-400 тыс. рублей. Соответствующие вакансии есть для пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощников капитана с зарплатой до 300 тыс. рублей, машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тыс. рублей и др.

Перспективы зарплаты обсудили, можно и про работу поговорить: что главбухи принципиально отказываются выполнять.