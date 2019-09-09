Компенсация суммы утилизационного сбора: включать ли в расходы?

Плательщиками утилизационного сбора признаются, в частности, лица, которые: осуществляют ввоз транспортных средств в РФ, осуществляют производство, изготовление транспортных средств на территории РФ.

Возмещаемая сумма утилизационного сбора поставщику продукции (плательщику утилизационного сбора) не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций у покупателя такой продукции.

Компенсация (возмещение) расходов, произведенных иным налогоплательщиком (иной организацией), в общем случае не отвечает критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК, и не может включаться в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/61449 от 14.08.2019.