Вырастут детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей.

Из казны выделят больше денег на выплату пособий семьям, где родился или был усыновлен первый ребенок. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей, передают «Известия». Это втрое больше, чем в 2019 году, когда на выплаты в связи с рождением первенца было выделено 50 миллиардов. В 2021-м сумма увеличится еще на шесть миллиардов, а через два года достигнет 164 миллиардов.

Величина пособия в зависимости от региона разнится. Самые высокие пособия получат жители Сахалинской области (29 тысяч рублей), Чукотки (23,3 тысячи рублей) и Камчатки (21,7 тысячи рублей).

Напоминаем, что недавно приняли закон, который расширяет круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека. До сих пот такую дотацию платили семьям с детьми до полутора лет и доходом до полутора прожиточных минимумов.