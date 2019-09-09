Крупного банкира посадят за махинации с кредитами

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, пишет «Коммерсант».

Его обвиняют в махинации с кредитами, а также хищении кредитных досье и незаконных сделках с ценными бумагами.

Арбитражный суд Москвы вынес определение об аресте имущества бывших бенефициаров Промсвязьбанка, включая самолеты и коллекцию картин.

Ананьев находится в розыске. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте для розыска через Интерпол.

Параллельно проверяется, причастен ли Ананьев к коррупционной истории, в которой был замешан бывший заместитель председателя правления ПФР Алексей Иванов.