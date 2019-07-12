За что арестовали зам.председателя ПФР Иванова

В четверг, 11 июля сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова, курировавшего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию ПФР. Он подозревается во взяточничестве и уже признал свою вину. О причинах задержания пишет газета «Коммерсантъ».

В этот же день были проведены обыски в центральных офисах ПФР, где выемка документов была проведена в кабинете Алексея Иванова, а также IT-интеграторов группы компаний «Техносерв» и Redsys. Одновременно следователи и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ посетили квартиры господина Иванова, а также директора департамента по работе с государственными структурами «Техносерва».

По версии следствия, посредником, через которого господин Иванов получил несколько миллионов рублей, являлся топ-менеджер IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, действовавший в интересах неустановленных лиц. При этом на причастность к коррупционной схеме уже активно проверяется совладелец компании Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева).

В СКР в четверг комментировать задержания не стали, однако источники «Ъ» утверждают, что господин Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, причем с поличным его не задерживали. Их сумму источник не назвал, отметив, что, по предварительным данным, откаты были не очень большими и составили всего несколько миллионов рублей. Платили же их, по версии собеседника «Ъ», за заключение в 2017–2018 годах контрактов с ПФР по развитию различных проектов. Для фонда «Техносерв», в частности, создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО); внедрял в нем систему виртуальных рабочих мест, а также занимался аутсорсинговым обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных ПФР. Только рабочие места принесли интегратору около полумиллиарда рублей.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда. Однако, по словам одного из собеседников «Ъ», с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР — Николаю Козлову.