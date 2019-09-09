ФСС будет выплачивать пособия напрямую

Минтруд готовит Федеральный закон, цель которого — обеспечение перехода от «зачетного» принципа расходования средств ФСС к механизму прямых выплат.

Соответствующее уведомление опубликовано сегодня на федеральном портале.

Напомним, согласно зачетной схеме сумма страховых взносов на ОСС уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения. А механизм прямых выплат подразумевает выплату страхового обеспечения застрахованному лицу непосредственно территориальными органами ФСС, а страхователи уплачивают страховые взносы в фонд в полном объеме.

Минтруд отмечает, что главная цель пилотного проекта заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, и она была достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан.

Из данной информации можно сделать вывод, что пилотный проект наконец-то перестанет быть пилотным и будет введен повсеместно.

Текст будущего закона пока не опубликован.