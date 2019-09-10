За персональные данные будут штрафовать на 18 млн рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о многомиллионных штрафах за отказ хранить персональные данные россиян в РФ.

Новые штрафы будут касаться, в частности, Twitter и Facebook, который вмешался в наши выборы. Если они не согласятся локализовать данные русских пользователей, штраф составит от 2 млн до 6 млн рублей. За повторное нарушение накажут от 6 млн до 18 млн рублей.

В апреле суд оштрафовал Facebook и Twitter за отказ ответить на запрос Роскомнадзора о переносе данных российских пользователей на серверы в России. Каждая компания получила штраф на три тысячи рублей при максимальном штрафе в пять тысяч рублей. После этого депутаты «Единой России» начали готовить поправки, чтобы штрафы сделать грабительскими.

Еще проект увеличивает штраф для владельцев поисковых систем за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов и удалять их из поисковой выдачи. Сейчас он составляет 500-700 тысяч рублей, а будет 1-3 млн рублей. Роскомнадзор уже дважды штрафовал Google за это нарушение: на 700 тысяч рублей в июле 2019 года и на 500 тысяч рублей в декабре 2018 года.

Взлетят до 6 млн штрафы и за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.