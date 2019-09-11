Кто и где платит НДС, если исполнитель электронных услуг – белорусская фирма

Белорусская компания оказывает российской организации услуги в электронной форме. Что с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-13/1/63719 от 20.08.2019.

На основании положений пунктов 1 и 28 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, являющимся приложением к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, взимание НДС при выполнении работ, оказании услуг производится в соответствии с налоговым законодательством государства — члена ЕАЭС, территория которого признается местом реализации работ (услуг).

Место реализации электронных услуг для целей НДС определяется по месту нахождения исполнителя услуг.

Учитывая изложенное, местом реализации услуг в электронной форме, оказываемых хозяйствующим субъектом Республики Беларусь российской организации, признается территория РБ и, соответственно, такие услуги облагаются НДС в этом государстве — члене ЕАЭС.

Вместе с тем следует отметить, что в случае, если российской организации хозяйствующим субъектом Республики Беларусь в электронной форме оказываются виды услуг, местом реализации которых в соответствии с подпунктом 4 пункта 29 Протокола признается территория государства — члена ЕАЭС, в котором осуществляет деятельность покупатель услуг, такие услуги подлежат налогообложению НДС в РФ.

При этом иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, подлежит постановке на учет в налоговом органе.

Учитывая изложенное, хозяйствующие субъекты Республики Беларусь, оказывающие российской организации услуги в сети Интернет, местом реализации которых признается территория РФ, подлежат постановке на учет в российском налоговом органе и за реализованные услуги в электронной форме осуществляют уплату НДС в бюджет РФ самостоятельно.