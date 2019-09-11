Как облагается доход от процентов по займу, полученный резидентом Израиля

Гражданин Израиля дал взаймы российской фирме. Под проценты. Как быть с НДФЛ при выплате этих процентов займодавцу? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/64136 от 21.08.2019.

Между РФ и Израилем действует Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 25.04.1994.

Согласно пункту 1 статьи 11 данной Конвенции проценты, возникающие в одном Договаривающемся государстве и выплачиваемые лицу с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся государстве, могут облагаться налогом в этом другом государстве.

Пунктом 2 статьи 11 Конвенции установлено, что такие проценты могут также облагаться налогами в Договаривающемся государстве, в котором они возникают, и в соответствии с законодательством этого государства, но если получатель процентов имеет фактическое право на них, взимаемый в таком случае налог не должен превышать 10 % от валовой суммы процентов.