В этой новости нет ничего интересного. Одна работа

В среднем россияне трудятся 49 часов в неделю, однако медианное значение количества рабочих часов респондентов— 41 час. Такие данные получены в ходе опроса ВЦИОМ.

45 % респондентов сообщают, что у них преимущественно сидячая работа. Чаще сидя работают женщины (48 %).

Преимущественно физическая работа у 44% респондентов, таким образом чаще работают мужчины (48 %).

Большинство опрошенных работают на территории работодателя (в организации, в офисе или в цеху) — 70%, преимущественно граждане в возрасте от 45 до 59 лет (75 %) и от 60 лет и старше (75 %).

Каждый четвертый россиянин (26 %) работает на улице, в разъездах или удаленно.

Из трудовых условий, которые не предоставляются, но востребованы работающими респондентами, чаще всего называют возможность пройти диспансеризацию от организации — в этом нуждаются 19 % опрошенных. Также каждый седьмой хотел бы тем не менее иметь возможность сделать физическую разминку (14 %), а каждый восьмой — сделать паузу в рабочее время, отвлечься (12 %).

Вот, видите, мы же предупреждали.