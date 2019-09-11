Прошла массовая рассылка налоговых уведомлений с ошибкой. Деньги не дойдут

В уведомлении на уплату налогов может быть ошибка в реквизитах, которую вы не заметите. Потому что квитанции шлет не только инспекция, но и мошенники.

Они научились в точности подделывать вид уведомления. Но вместо реквизитов казначейства печатают свой расчетный счет.

К примеру, Пермский край накрыло поддельными уведомлениями, якобы от управления ФНС. В действительности, управление такими документами не занимается. Налоговые платежи надо перечислять только на единый счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю. А людям пришли извещения с другими реквизитами получателя.

Налоговики отчасти и сами запутали людей. На конверте отправителем они указывают филиал, который занимался печатью уведомлений. А его не всегда можно связать с регионом проживания. Тем же пермякам пришли письма счастья со штемпелем Башкирии. Вот люди ненароком и путаются, привыкли: в уведомлении может быть все, что угодно.

Мы советуем перед оплатой пробить счет получателя в интернете или искать его на сайте налоговой службы своего региона.