Закон о дистанционных работниках перепишут

В Госдуме считают, что необходимо доработать Трудовой кодекс, чтобы прописать так нормы, защищающие права дистанционных работников.

Дело в том, что в ТК есть лишь небольшая глава о дистанционном труде, и она писалась на основании существовавшей еще в КЗоТе главе о надомном труде и надомниках. «Она писалась для бабушек, которые сидят дома и вяжут носки», — отметил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев.

Он указал, что сегодня речь идет о другом — о том, что люди могут работать удаленно от своего работодателя за тысячи километров, живя в другом часовом поясе. Чаще всего отношения между работодателем и работником в этом случае никак не регулируются — есть некий договор гражданско-правового характера, по которому человек получает деньги за выполнение конкретной работы.

«Это значит, что у этого человека нет тех прав, которые дает трудовое законодательство — оплачиваемый отпуск; суммированный учет рабочего времени для предоставления возможности отдыха; социальное, медицинское и пенсионное страхование; вопросы охраны труда», — отметил депутат.

«Необходимо в данном случае не чтобы люди подстраивались под некие существующие застывшие рамки закона, а менять эти рамки закона под изменения характера труда людей», — подчеркнул Андрей Исаев.