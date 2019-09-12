Зарплата больше не тайна. Ее будут знать все банки

Нашу зарплату будут знать, кто и так бы обошелся.

Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Для этого они получат доступ к данным о нашей зарплате и других доходах, пишут «Известия».

Такие поправки вносят в закон «О кредитных историях», подтвердил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сверху еще не решили вопрос цены за рассчитанный показатель. Но знаете, чего хотят банки: получать сведения бесплатно или за копейки, а также без разрешения человека. Они упирают на то, что ПДН не относится к персональным данным. Так нам реально грозит «маркетинговый терроризм», потому что отвечать на рекламные звонки банков придется круглосуточно.

Поправки рассмотрят вот-вот. Если они пройдут, нам придется из своих налогов содержать новые специализированные бюро кредитных историй, которые по запросу банков будут вычислять наш ПДН и отправлять в банк. Нам оно надо?