Минус две декларации. Утвердили важное заявление

С 2020 года, чтобы сообщить о льготах по транспортному и земельному налогам, организациям надо будет направить в инспекцию специальное заявление.

Форму ФНС утвердила приказом № ММВ-7-21/377@ от 25.07.2019, он вступит в силу 1 января 2020 года.

Напомним, что начиная с отчетности за 2020 год организации перестанут сдавать декларации по транспортному и земельному налогу. Такие изменения были внесены в Налоговый кодекс.

Налоги будет рассчитывать налоговая инспекция на основании имеющихся у неё данных о зарегистрированных на организации автомобилях и земельных участках.