Депутаты просят еще зарплаты

Московские коммунисты будут пробивать себе еще зарплату. Им нужны поправки, которые позволят выплачивать деньги всем депутатам Мосгордумы, а сейчас из 45 парламентариев зарплату получают 18: это руководители и главы комиссий и комитетов, пишет «Коммерсантъ».

Вообще, многим депутатам просто не нужна эта зарплата. Если они являются владельцами большой корпорации, то жить хорошо можно и на прибыль от предпринимательства. «В день доход такой, как за месяц зарплата депутата, хотя она очень большая», — поясняет Елена Шувалова, депутат московской Думы от КПРФ.

Депутат говорит, что в Мосгордуме зарплата — это механизм управления. Если человек трудится на благо народа на добровольных началах, то ему можно навязать определенную точку зрения взамен положительного решения по выплатам. Так, самой Елене Шуваловой, которая за свою работу в Мосгордуме ничего не получала, предлагали обсудить вопрос единороссы. Когда зарплату введут всем, если мы правильно понимаем, таких схем в Мосгордуме не будет.

Вообще, проблема с неоплачиваемой работой в Москве стоит остро.