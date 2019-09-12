Началась массовая блокировка счетов всех, кто связан с Навальным

После блокировки счета Фонда борьбы с коррупцией волной покатились заморозки связанных с ним счетов.

По словам Леонида Волкова уже закрыт доступ к 150 счетам, по которым шли деньги в штабы Навального.

А дальше еще увлекательнее: штаб выплачивал зарплату сотрудникам, замораживается их счет. С этого «зарплатного» счета человек переводил деньги маме — блокируется счет мамы. Теория шести рукопожатий в действии.

Оппозиционер только недоумевает, почему работают счета Минфина и Казначейства, ФБК платил десятки миллионов налогов с того же «преступного» счета. Где обыски и блокировки в МВД? Ведь те же деньги шли на уплату штрафов.

Напомним, что сегодня правоохранители пришли с обысками в помещения штабов, а также квартиры сотрудников ФБК.