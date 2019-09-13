«Дочки» госкомпаний будут отдавать 50 % своей прибыли

Минфин планирует внести изменения в нормативные акты, с тем, чтобы закрепить нормы выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% прибыли.

«Кроме того, нас немного беспокоит ситуация, когда мы каждый раз вручную следим за тем, чтобы компании, подконтрольные государству, поднимали дивидендные выплаты в „дочках“ на уровень холдингов», — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Там, где государству принадлежит холдинг, часто бывают проблемы: они говорят, что нет денег, потому что получили мало от дочерних компаний. А почему «дочка» заплатила дивиденды в размере 5% от прибыли? Ну, вот так заплатили. Получается, что мы до планки (в 50% от прибыли) не дотягиваем, пояснил он.

«Надо, чтобы „дочки“, которых контролируют наши холдинги, были обязаны поднимать тоже эту часть», — цитирует «Интерфакс» слова Алексея Моисеева.

Это предложение также планируется прописать в законе. В ближайшее время будет готов соответствующий проект.