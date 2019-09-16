С аванса НДФЛ не удерживается. Но не всегда

Датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором.

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.

В этой связи при выплате организацией-работодателем зарплаты работнику за первую половину месяца, например, в середине этого месяца удержание НДФЛ не производится, за исключением удержания ранее исчисленного НДФЛ в отношении иных ранее выплаченных доходов, налог с которых не был удержан или был удержан не полностью.

Такие разъяснения дет Минфин в письме № 03-04-06/65462 от 26.08.2019.