Уже известны компании, которые перейдут на 4-дневную рабочую неделю

На предприятиях начнут испытывать 4-дневную рабочую неделю. Сначала это будут компании, которые входят в нацпроект по повышению производительности. После того, как сокращенную неделю опробуют на многих работодателях, можно будет говорить о ее судьбе точнее. Все это подтвердил замминистра экономического развития Петр Засельский «Известиям».

В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов. Там в основном сельскохозяйственные компании, организации обрабатывающего производства, строительства, научной и технической деятельности. На них и будут тестировать четырехдневку.

Увеличится ли продолжительность рабочего дня, чтобы мы успевали вырабатывать 40 часов, прописанные в Трудовом кодексе, пока неясно.

А вот, что интересно: мы почти меньше всех из стран ОЭСР создаем за один час валового внутреннего продукта ($23,8, меньше только Мексика), при этом общее время, проводимое на работе, — одно из максимальных — 1974 часов в год.

Помним, что одновременно власти обещают сохранить людям и прежний заработок.