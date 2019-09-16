За компании массово шлют «неизвестно откуда взявшиеся» декларации

ФНС наблюдает рост случаев неправомерного использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) в налоговых правоотношениях. В этой связи налоговики разработали рекомендации, как поступать, когда вы узнали, что от вашего имени с использованием КЭП представлена налоговая декларация без вашего ведома.

Незамедлительно посетите ближайшую налоговую инспекцию, для подачи заявления в произвольной форме о недостоверности сведений, сообщает ФНС. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ).

Сотрудники налоговых органов окажут необходимую информационную поддержку, обещает ФНС.

Все это очень пересекается с новостью, которую обсуждали в «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, мы неоднократно писали о случаях неправомерной сдачи чужих деклараций.