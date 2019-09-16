За компании массово шлют «неизвестно откуда взявшиеся» декларации

Навеяло:Лариса Дмитриевна, а не поехать ли нам вместе в Париж, на ярмарку?Лариса Дмитриевна, ежел...
Продажных!? )) Это Вы мне или в принципе о своих приоритетах рассказываете? Вы сказали, что ничег...
Сами виноваты!))Когда, будучи Божьей милостью Князьями ехали из свойх Тверей, Рязанней и Ярославл...
Да просто не люблю продажных женщин)))
Т.е. Вы мне только что отказали в бесплатном получении желаемой книжки. ))С моей стороны ЧТД! Бес...
@Павел Тараторкин ну почему же безнаказанность?! Есть как раз статьи, которые предусматривают отв...
Что и требовалось доказать: Виктория находится в принципиальной позиции, но как только ей пообеща...
Да сразу эта неувязочка вылезла - как только впервые заикнулись про четырехдневку......
А какие персонально у господина Юнусова проблемы? Налоги он как не платил, так и не заплатит, сче...
Красиво на словах , на самом деле сделают для того что бы не уходили из тех ПФр, которые показали...
Если бы у нас был коммунизм, то да можно было бы работать 3-и часа, т.к. исчезли бы многие профес...
что значит "70% торговых операций" ? Опт? не розница ж? Опт по традиции ,есно, через главный хаб...
По-моему, у кого-то проблема с чтением табличек. Например, по делам об оспаривании актов ФНС полн...
это только мне видится неувязочка между повышением пенсионного возраста и сокращением рабочей нед...
Наверное, какая-то нонейм компания, учредителей которых в статье назвали "деловыми партнерами", р...
Во-во...А в 2000 уволился последний дворник славянской национальности, обслуживавший мой двор. Не...
Нет при УСН такого периода, как 2 квартал. Могло бы быть 1 полугодие, если бы ИП доработал до кон...
Не слушаю Тимати, поэтому не знаю о чем тексты его песен, но вроде он представитель гангста-рэпа ...
Этот абзац всегда есть в подобных письмах. Потому что это ответы на вопросы конкретных лиц. Это д...
Да, пострадали. И еще могут пострадать
Уважаемый Wern! Ввиду вновь открывшихся обстоятельств, связанных с наличием у Вас новой книги М. ...
Метро г.Москва 1995 г. весна: "Москва для москвичей, Россия - для россиян". Москва превратилась в...
"Сименс" сам себе всё померит. С глубоким почтением (то есть насмешкой) в адрес китайских (и сове...
Ссылку на конкретный ответ дать нельзя, там нет такой возможности.Заходите в раздел Часто задавае...
Ссылку дайте пожалуйста. Не могу найти .
Когда серьёзной компании нужно уменьшить доходы (часто за счёт немыслимых потерь в какой-то из св...
А вас мама не учила, что когда от кого-то чего-то хочешь, нужно вежливо попросить? Про волшебное ...
Каким же образом появятся новые места? Если речь идет лишь о сокращении рабочего времени и повыше...
Вы же знаете про погрешность измерений. Половина цены деления. ))...
Это с точки зрения работников. А с точки зрения "пожарных", пытающихся локализовать пожар грядуще...
Вы крутой! Но желание то было мое, а у меня такого все еще нет. ))...
у советских вольтметров еще хуже - стрелка будет, допустим, между 1,7 и 1,8 В, и нужно будет на г...
Как там у классика?"Люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, выручают, помогают в ра...
Все у меня, не переживайте, все работает, все абсолютно законно)...