Банки будут идентифицировать клиентов по номеру телефона

Банки смогут идентифицировать клиентов по мобильному телефону с 2020 года. Для этого будет создана Единая информационная система проверки сведений об абоненте (ЕИС)

Соответствующий законопроект должен быть принят до конца 2019-го, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что оператором системы проверки сведений об абоненте станет Центральный НИИ связи (ЦНИИС), однако окончательное решение еще будет принимать правительство. Это будет негосударственная система, которую ЦНИИС создаст сам, компенсируя расходы за счет сотовых операторов. За подключение к системе банкам придется платить.



Новый механизм даст банкам возможность проверять, действительно ли номер мобильного, который клиент указывает в договоре, принадлежит ему. Но у него есть минусы и плюсы. С одной стороны, если телефон оформлен не на того человека, который пришел за услугой, кредитная организация вправе отказать ему в обслуживании. С другой — если не подтвержден абонентский номер должника, гражданина не смогут беспокоить коллекторы.

Актуальность законопроекта вызывает сомнения у экспертов. Возможность сверки номера мобильного у банков есть давно. Проверка телефона каждого клиента бессмысленна, это неоправданные затраты,говорят они. Зато банкам была бы интересна база данных засвеченных в незаконных операциях номеров.

Сотовым операторам вообще законопроект им не нравится. По мнению представителя «Мегафона», тестирование на базе ЦНИИС не гарантирует, что система будет работоспособна для федеральных операторов связи с абонентской базой в несколько десятков миллионов человек.