Бизнес ждет сталинская система массового доносительства

Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Такие поправки в закон будет проталкивать Росфинмониторинг, пишет «Коммерсант».

Сейчас сотрудничать с правоохранительными органами и проверять с пристрастием контрагентов обязаны работники банков, агентств недвижимости, нотариусы, бухгалтеры-аудиторы и юристы. Их бдительность уже привела к тому, что заблокирован миллион счетов физлиц и компаний.

Теперь же требование информировать о подозрительных операциях хотят возложить просто на все организации.

Вот выдержки из проекта:

«Юрлица обязаны сотрудничать с правоохранительными и уполномоченными органами по вопросам борьбы с отмыванием средств и легализацией доходов, полученных преступным путем. ... Внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагента в рамках совершения сделок».

Короче, маячит реальная перспектива быть заблокированным по доносу конкурента или перебдевшего клиента, которому что-то мутное приснилось, он сразу побежал к проверяющим. Или как там было в 1937 ?