Бизнес ждет сталинская система массового доносительства

Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Такие поправки в закон будет проталкивать Росфинмониторинг, пишет «Коммерсант».
Сейчас сотрудничать с правоохранительными органами и проверять с пристрастием контрагентов обязаны работники банков, агентств недвижимости, нотариусы, бухгалтеры-аудиторы и юристы. Их бдительность уже привела к тому, что заблокирован миллион счетов физлиц и компаний.
Теперь же требование информировать о подозрительных операциях хотят возложить просто на все организации.
Вот выдержки из проекта:
«Юрлица обязаны сотрудничать с правоохранительными и уполномоченными органами по вопросам борьбы с отмыванием средств и легализацией доходов, полученных преступным путем.
...
Внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагента в рамках совершения сделок».
Короче, маячит реальная перспектива быть заблокированным по доносу конкурента или перебдевшего клиента, которому что-то мутное приснилось, он сразу побежал к проверяющим. Или как там было в 1937 ?