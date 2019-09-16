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С 1 октября меньше волокиты при оформлении отпуска работникам. Два новых правила

С октября заработают новые правила оформления отпуска.

Заявление можно будет подать в электронном виде. Писать его от руки и передавать бумагу начальству или в отдел кадров больше не обязательно. Если, конечно, электронный документооборот закреплен в трудовом договоре.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, электронное заявление на отпуск имеет полную юридическую силу наравне со своим «бумажным» аналогом. При этом электронное заявление будет необходимо лишь в том случае, если работник планирует отправиться на отдых вне установленного графика. А если график уже установлен, то подавать заявление вообще не нужно.

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