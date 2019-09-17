Работаете с Delivery Club? Забудьте про ЕНВД и ПСН

Организациям и предпринимателям, занимающимся общественным питанием, не стоит забывать, что доставка их продукции потребителям не попадает под ЕНВД и ПСН.

В последнее время очень популярными стали сервисы Delivery Club и Яндекс.Еда. Многие кафе и рестораны активно работают с ними, зачастую не осознавая налоговых последствий.

Дело в том, что под ЕНВД и ПСН попадают услуги общепита при условии потребления кулинарной продукции на месте. Доставка блюд клиентам на дом или в офис под эти спецрежимы не попадает. Разъяснения по этому поводу неоднократно давал Минфин (№ 03-11-12/42505 от 20.07.2016, № 03-11-11/22460 от 01.04.2019).

Если заказ получает кафе или ресторан сам, через свой сайт или по телефону, то доказать факт доставки налоговым инспекторам будет сложно. А при работе со службами доставки Delivery Club и Яндекс.Еда проблем с доказательствами не будет, ведь расчеты с ними происходят безналичным путем, их прекрасно видно по расчетному счету. Да и налоговая от них всегда сможет получить все необходимые документы.

С проблемой уже начали сталкиваться московские доставщики суши, об этом пишут на форуме «Клерка».