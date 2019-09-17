Новый единый расчет из 6-НДФЛ и 2-НДФЛ надо будет сдавать на месяц раньше

Сейчас по итогам года налоговые агенты сдают расчет по форме 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ в срок до 1 апреля.

Однако власти решили ускорить этот процесс. Сдавать годовой расчет 6-НДФЛ надо будет до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Поправки разработали ко второму чтению законопроекта № 720839-7. Пункт 2 статьи 230 НК полностью переписали.

Причем что касается привычных всем справок 2-НДФЛ, то о них сказано, что сдавать сведения о доходах каждого физлица надо будет также до 1 марта в составе расчета 6-НДФЛ.

Очевидно, формы модернизируют, объединив их.

Новые правила будут применяться с отчета за 2020 год.