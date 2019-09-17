Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку прочел новость о себе на «Клерке» и сказал, что у него нет яхты

Клерки, история с яхтой получила продолжение. Оказалось — показалось: у Аксакова яхты нет, передвигается председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на велосипеде.

В прошлую пятницу мы опубликовали новость о том, как проходит банковский форум в Сочи. Мы нещадно по мере своих сил следили за повесткой. Но радостных новостей клеркам передать не могли. Банкиры в очередной раз втирали о том, как собираются оказывать поддержку (информационную — бу-га-га) малому и среднему бизнесу. Между тем, число таких предприятий с начала года сократилось на 500 тыс., а темпы экономического роста хорошо, если превысят 3 процента.

Чтобы не портить вам настроение, пятница же, мы решили опубликовать яркий эпизод из жизни таких форумов: про лобби, про выпивших охранников, про деньги элиты. И как всегда не без последствий. Автору сообщения, Яну Арту позвонили взволнованные и недовольные из официальных учреждений, а сам он посчитал, что клерки его признали заносчивым снобом. Между делом Яну пришлось прокомментировать финансовое положение важного банкира: охраны у Аксакова нет и не было, яхты тоже, чиновник катается на велосипеде и коньках, и жить предпочитает не в море, а как все в отеле, который предоставят.

Главное, у истории хороший конец. Никому ничего не заблокировали, делом не пригрозили, катание на велосипеде полезно для здоровья, а Аксаков вообще посмеялся. И нам тоже смешно.

Между строк заметили тонкий упрек, что клерки Яна не признали. Знакомьтесь, Ян Арт, эксперт в комитете Госдумы по финансовому рынку, автор «Клерка», не сноб.