Что безопаснее для директора заплатить налоги или выплатить зарплату

Директор компании пойдет под суд, за то, что не платил работникам зарплату, а деньги направлял на погашение налогов.

Прокуратура Новосибирска проверила ООО «Бастион Новосибирск» на соблюдение трудового законодательства. Изучив бухгалтерские и кадровые документы, обнаружилась полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы 186 работникам.

Прокурор говорит, что реальная возможность выплатить заработную плату у директора была, но он тратил деньги на налоговые платежи и расчеты с контрагентами.

На директора завели уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Максимальный срок по ней — три года тюрьмы.

Мы не знаем полной картины дел, которые протекали в организации. Возможно, было бы правильно принять другие решения. При должном контроле показателей можно не привлекать внимание проверяющих. Кстати, как попадаются директоры и как следят за ними налоговики мы будем говорить на вебинаре «Минимизируем риски налоговой проверки». Он пройдет на следующей неделе, приглашаем всех заинтересованных. Полезный материал пригодится даже тем, кто не химичит и специально ничего не нарушает.