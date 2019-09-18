Депутаты радеют за пенсионеров: попытка №3

Правила для доплат к пенсиям сельских жителей хотят поменять.

В Госдуму внесен законопроект № 794830-7. Автор проекта — депутат от ЛДПР Александр Шерин.

Напомним, сейчас тем пенсионерам, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет, платят повышенную фиксированную выплату ( 25 %).

Это правило действует с 2019 года и распространяется на тех, кто работал в должности, вошедшей в специальный перечень.

Еще одно обязательное условие — пенсионер должен проживать в сельской местности.

Если гражданин проработал более 30 лет в совхозе и по перечню профессий подходит под надбавку в 25%, но сменил место жительства, положенная надбавка не начисляется.

Между тем зачастую в сельской местности отсутствует фельдшер, магазин, нет маршрутного автотранспорта до ближайшей поликлиники. Граждане, которым положено соответствующая надбавка, люди преклонного возраста, не менее 65 лет, и работа на полях забрала все силы и здоровье. В связи с изложенными обстоятельствами им пришлось уехать для постоянного места жительства в местность более подходящую для проживания людей пенсионного возраста с развитой инфраструктурой и социальным обеспечением.

Доплата к пенсии им уже не положена. Однако для них в городе продукты и лекарства не предоставляются дешевле, а потеряли здоровье они, работая на государство в сельской местности.

В этой связи проектом предусмотрена отмена обязательного условия по проживанию в сельской местности для установления доплаты к пенсии.

Напомним, это уже не первый законопроект такого плана.

В августе аналогичны.й проект в Госдуму внесли Депутаты Адыгеи. Они также отмечают, что некоторые пенсионеры в преклонном возрасте перебираются в город, кто-то отправляется в городской дом престарелых.

Кроме этого, есть категория пенсионеров, которые длительное время — 30 и более лет — проработали в сельском хозяйстве, однако проживали и проживают в городском населенном пункте.

В итоге люди, попавшие в такую ситуацию, лишаются доплат к пенсии, хотя также внесли равный с проживавшими в сельской местности трудовой вклад в развитие сельского хозяйства.

Недавно еще один подобный проект в Госдуму внесли депутаты Алтайского края. Они также считают данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких.

Таким образом, разработаны 3 законопроекта, призывающие отменить норму о месте жительства для сельской доплаты: