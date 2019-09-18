Где еще заработает tax free

Ха-ха-ха ))) Зашел на их сайт раздел банкоматы/отделения, выбрал ближайшее ко мне отделение, кото...
ввели бы 7 часовой рабочий день , или в пятницу - 4х часовой. и все довольны...
Для этого составляйте путевые листыВот этого-то и никто делать не желает....
ИП без работников, оказывающих услуги, могут ККТ не применять при любых расчетах....
Вот по поводу управляющего ИП. Директор это административная должность , а это под Ип подводить н...
Это толкование действовало до 1 июля 2019 года. А после по всем безналичным платежам от физиков К...
Сведения в наложку в любом случае поступят. Откамералят и без декларации....
Почта России и Почта-банк - разные юрлица. И работники у них разные. У банка нет почтальонов ))...
Для того, чтобы узнать, относитесь вы к предпенсионерам или нет, надо обратится в ПФР (можно чере...
Балансы у ИП - это глупость и безграмотность работников банков. Какие могут быть балансы, если ИП...
https://www.klerk.ru/buh/news/489953/
Полностью с Вами согласна. Если бы мы купили два авто стоимостью ок. 1 млн., никто бы нас в налог...
Видите ли, мы ведь не трактуем закон сами, мы собираем информацию из официальных источников. Буду...
10% на должностное лицо и 30% на ее место работы. Как для юр лиц...
Вычеты на детей ставится не там, где доход вносится. Там речь о других вычетах, например, мат.пом...
я так не считаю, отнюдь, коммерсантов считают жадными покупатели. яркий пример - в комментариях в...
конечно можно! И сидите потом одни, а все покупатели пойдут туда, где терминал есть))Как раз с э...
Да, беда. К меня тоже один ИП на ЕНВД по грузоперевозкам. Налог - 10 тыс. в квартал. Как он тепер...
Как поставить вычет на второго ребенка если в месяце всего одна строка?...
Основной вопрос наверно в масштабах бизнеса и насколько эта покупка выделяется, если ооошка с одн...
Еврейских погромов, слава Господу, не случилось, но карательной психиатрией запахло отчетливо!)))...
И камеры такие классные, то учер не трудоустроенный за рулем, то жена его, то брат, то сват ...
Мне, как бухгалтеру, очень не нравятся такие схемы. Один гемор... У меня так учер купил один авто...
Пенсионеры имеют право на налоговые льготы по налогу на имущество и земельному налогу, а пре...
Isamarai написал именно про НЭП
Не думаю. У "них", похоже, проблемы более высокого порядка грядут.Коллективные письма ученых, дея...
чем именно не соответствовал? я не специалист в марксизме... но труд в данном случае был личный -...
"На будущее — одной платежной больше 99 тыс. не переводите" (ц)С чего бы это вдруг? Сколько устан...
Помнится, когда Кийосаки приезжал в Москву, он долго прикалывался про 6%. Ему местные предпринима...
на, не, ни ? что автор имеет ввиду? )
Согласна с вами... по тайне от проверяющих... тс-ссс... многие вообще все приемы оформляют в конц...
ой не могу..... ой.... за попкорном надо сходить... вы серьезно? или просто засланный казачок?...
Нет ничего про договора переуступки прав по Договорам долевого участия с физ.лицом. Надо ли проби...
Согласна. И еще: обналом занимается налоговая полиция. Именно они крышуют фирмы-однодневки, а ко...
Ой как интересно.... может и примерчик приведете - чтой то вот я работаю в рознице.... ну могет ч...
А я считаю, что сотрудникам государственных органов надо ввести персональную материальную ответст...