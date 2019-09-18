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Где еще заработает tax free

На федеральном портале опубликован проект Минпромторга по расширению перечня городов, участвующих в проекте tax free.

Напомним, система tax free заработала в России в апреле 2018 года.

Сейчас пилотный проект по компенсации физлицам — гражданам иностранных государств суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза реализуется в следующих местностях:

  • Москва;
  • Московская область;
  • Санкт-Петербург;
  • Казань;
  • Саранск;
  • Волгоград;
  • Калининград;
  • Нижний Новгород;
  • Ростов-на-Дону;
  • Самара;
  • Екатеринбург.

Проектом предлагается включить в перечень Приморский край, в частности города Владивосток и Артем.

Напомним, ранее Минпромторг разработал проект по включению в этот список Великого Новгорода.

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