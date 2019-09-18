Власти передумали объединять 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Но сроки сдачи сократили

Сегодня во втором чтении принят законопроект № 720839-7 с масштабными поправками в НК. Мы изучили текст проекта и сравнили его с предыдущей версией. Кое-что поменялось.

Напомним, на днях в базе Госдумы появился текст этого проекта ко второму чтению. В частности, была изменена статья 230 НК. Из обнародованной версии проекта следовало, что справки о доходах физлиц (2-НДФЛ) будут представляться в составе годового расчета 6-НДФЛ.

Однако позже тест проекта заменили и сегодня он уже был принят в другом виде.

Объединение 6-НДФЛ и 2-НДФЛ отменяется. Это по-прежнему будут две отдельные формы.

А вот перенос срока сдачи таки случится. В принятом проекте значится срок – до 1 марта. Напомним, сейчас эти отчеты сдаются до 1 апреля.