Власти передумали объединять 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Но сроки сдачи сократили

Сегодня во втором чтении принят законопроект № 720839-7 с масштабными поправками в НК. Мы изучили текст проекта и сравнили его с предыдущей версией. Кое-что поменялось.
Напомним, на днях в базе Госдумы появился текст этого проекта ко второму чтению. В частности, была изменена статья 230 НК. Из обнародованной версии проекта следовало, что справки о доходах физлиц (2-НДФЛ) будут представляться в составе годового расчета 6-НДФЛ.
Однако позже тест проекта заменили и сегодня он уже был принят в другом виде.
Объединение 6-НДФЛ и 2-НДФЛ отменяется. Это по-прежнему будут две отдельные формы.
А вот перенос срока сдачи таки случится. В принятом проекте значится срок – до 1 марта. Напомним, сейчас эти отчеты сдаются до 1 апреля.
Первоначальная задумка (текст проекта от 16.09.19)
Принятый документ (текст проекта от 18.09.19)
Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета:
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а такжене позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в составе указанного расчета сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период по каждому физическому лицу (за исключением случаев, при которых могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну), по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета по формам, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов:
расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период по каждому физическому лицу (за исключением случаев, при которых могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну), - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.