Клерк.Ру

По налоговым статьям будут шить дела о бандитизме. Послабления не прошли

В правительстве не поддержали законопроект об исключении статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) для дел, которые расследуются по статьям о преступлениях в сфере предпринимательства.

Законопроект был внесен членом думского комитета по экономической политике депутатом Рифатом Шайхутдиновым. Проект изначально называли популистским даже в Госдуме и планировали его отклонить, пишет «Интерфакс».

Правительство посчитало, что зачастую преступное сообщество маскируется под бизнес. Например, знаменитая «молдавская схема» вывода денег из России, напоминает BFM.ru. Участвовали в ней и «физики», и юрлица, было даже покушение на убийство. И уголовное дело как раз было открыто по организации ОПС.

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Что такое молдавская схема. Создавались две офшорные компании, одна давала другой обязательство заплатить крупную сумму денег, но потом отказывалась возвращать долг. У фирмы-заемщика были номинальный поручитель из Молдавии, с которого и начинали требовать деньги через суд. В итоге его спасали российские компании, переводя деньги за рубеж со своих банковских счетов.

Но есть и другая сторона. У нас преступное сообщество, если захотят, могут найти в любой компании. Генеральный директор и главбух — вот уже и ОПС. Или, как замечал Владимир Путин, если кто-то из членов совета директоров в чем-то замешан, то под статью можно подвести весь совет. Решение-то они принимают все вместе.

Самый яркий пример — дело Михаила Абызова. Его обвиняют в том, что он продал сам себе несколько компаний. Другие фигуранты — менеджеры этих компаний: гендиректора, директор по экономике, член совета директоров. И все они теперь во главе с бывшим министром, по версии следователей, члены преступного сообщества. А их вина в том, что они несколько лет назад просто выполняли указания акционера, то есть свои прямые трудовые обязанности. Причем сделки эти не скрывали — тогда все было законно.

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За бизнесменов давно и безуспешно пытается вступиться Борис Титов.

Однако власти не хотят менять удобную им статью УК, позволяющую оказывать сильное давление на бизнес.

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