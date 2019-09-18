Судей будут вносить в «черный список»

Создадут «черный список» российских судей. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Будет создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать судейские решения.

«Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения», — заявил Борис Титов.

Он отметил, что надо бороться за выборность судей.

«Мы не раз предлагали Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров. В общем тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах. Но Верховный суд никак не реагирует», — пишет бизнес-защитник.

Борис Титов напомнил о деле Павла Устинова, который недавно получил срок, хотя правонарушения не было и отметил, что судебную систему надо менять.

«Это беззаконие идет и в бизнесе — я, как омбудсмен это вижу: например, предпринимателю вменяют ущерб в 500 000 рублей, а он сидит годами еще до решения суда. Таких случаев много, но по ним нет общественного резонанса. Думаю, что наши предложения по выборности судей и составление „черного списка“ нечистоплотных судей смогут изменить систему к лучшему», — резюмировал Титов.