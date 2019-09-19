В электронную трудовую книжку хотят включить новые сведения

На днях депутаты приняли в первом чтении проект о введении электронных трудовых книжек.

Ко второму чтению в проект могут быть внесены поправки. Одну из них предложил депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев. Он считает, что в электронных сведениях, также, как в бумажной трудовой, должен быть раздел о награждениях.

Этот раздел очень важен при переходе на другое место работы, ведь записи о поощрениях повышают престиж и репутацию кандидата в глазах потенциального работодателя, так что его следует вернуть, объяснил Дмитрий Савельев.

Напомним, в настоящее время готов проект по утверждению новых форм учета в рамках внедрения электронных трудовых книжек.

В частности, речь идет о форме СЗВ-ТД. Сейчас в ней нет сведений о награждениях, то есть передача такой информации в ПФР не предусмотрена. Если это предложение будет принято, бланк модернизируют.