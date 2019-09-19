Государственный банк записал аудитора в террористы и отмывальщики

Наш коллега по цеху, Виталий Авдеев, аудитор и руководитель портала Audit-it подал иск на ВТБ.

Банк отказался открыть ему счет, и по-хамски не стал комментировать причины отказа. Виталий, естественно, хорошо понимает, как вредно просто обидеться и уйти. Банк видит в нем либо террориста, либо афериста.

Такие отказы влекут кучу проблем в будущем с другими банками. Ведь после того, как организация сообщает об отказе, персону включают в список, который ЦБ рассылает по банкам. В этом списке не будет указано, какой именно банк вам отказал и какова точная причина отказа. Но для других банков это будет поводом также отказать вам в обслуживании, не разбираясь в причинах первичного отказа. Финансовая свобода, деловая репутация, на кону очень много.

Суд принял иск, заседание назначено на конец октября. Будем следить за этой историей. И желаем удачи.

За что нам еще «любить» 115-ФЗ