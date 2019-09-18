ЦБ дал добро на блокировку личных счетов ИП

ЦБ РФ считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам.

Таким образом, он поддержал позицию Минфина и ФНС, пишет «Коммерсантъ». ЦБ ссылается на ст. 23 и ст. 24 ГК, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Как указывает ЦБ, 17 декабря 1996 года, 15 мая 2001 года и 4 июня 2009 года принципиальную «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества у ИП подтверждал в своих актах Конституционный суд — это, очевидно, касается и денег на счетах в банках.

Банки в этом году стали массово получать требования о блокировке налоговых долгов на счетах, принадлежащих ИП,— это касалось не только счетов, зарегистрированных именно как счета ИП, но и их других счетов.

«Несудебный» характер блокировок ФНС, по мнению ЦБ, ничего не меняет — мало того, по мнению Банка России, банки, исполняющие решения ФНС, должны учитывать ограничения законов на взыскания. То есть косвенно ЦБ высказывается за необходимость создания или доработки банками программного обеспечения, которое учитывало бы, например, запрет на взыскания с пенсий, необходимость сохранения дохода в размере МРОТ и т. п.