Кого освободили от налога на прибыль. Спойлер — опять не вас

Сейчас госкомпании, попавшие под финансовые санкции, могут не платить налог на прибыль при продаже неконтролирующих долей в дочерних структурах. Эта норма прописана в пункте 57 статьи 251 НК и действует до конца 2020 года.

Между тем стало известно, что Правительство собирается продлить эту санкционную поправку, пишет «Коммерсантъ».

Санкции с компаний еще не сняты, поэтому Минфин поддерживает продление действия этой нормы. Такие поправки будут подготовлены, вероятнее всего, в весеннюю сессию Госдумы, сообщили в Минфине.

Ключевым лоббистом инициативы считают «Роснефть». Использовать льготу могут и другие санкционные компании, в частности, ВЭБ, «Ростех», ВТБ и «Транснефть».