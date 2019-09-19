Две вещи, из-за которых банки нас замучают в ближайшее время

Банки обрывают телефоны с предложением кредитов. До 1 октября они еще могут втюхать кредиты, не оглядываясь на долговую нагрузку человека.

Поэтому начались звонки по холодным базам, то есть вы не клиент, знать ничего не знаете, а вам звонят и предлагают деньги на исполнение мечты. И знаете кого окучивают помимо людей среднего возраста? Пенсионеров без кредитной истории, заемщиков с несколькими просроченными долгами и студентов без официального дохода.

Если назойливые банкиры, которым вы не давали согласие на обработку своих персональных данных, начнут звонить особенно часто, жалуйтесь в Роскомнадзор.

С 1 октября холодные звонки должны снизиться. Потому что клиентам, которые отдают на погашение кредита более 50% своих доходов, новые ссуды будут уже недоступны.

Но потом пойдет волна просьб оставить свои биометрические данные. Другими словами запись голоса и фотографии с нескольких разных ракурсов. ЦБ пообещал банкам льготы за нашу биометрию. Например, сократить резервы по беззалоговым кредитам. Банки будут хранить у себя в качестве подушки безопасности только 2% от выданных ссуд, а не 3% как сейчас.

Проект по сбору биометрии совместно запустили ЦБ и «Ростелеком» в середине прошлого года. Данные собирают только в банках, один только Сбер собрал в прошлом году данные у миллиона человек. В банке клиентов фотографируют с разных ракурсов и записывают счет от 1 до 10 и обратно.

Пока биометрия будет использоваться только в банковской сфере. Позже планируется расширить применение, добавив здравоохранение, образование, ретейл, государственные и муниципальные услуги.