Вот теперь инспекторы будут моментально разблокировать счета

В инспекциях начинают работать специальные центры, их профиль — проблемы разблокировки счетов компаний и ИП. Чтобы быстрее разблокировали счет, «бегите» туда.

ФНС завалило жалобами на ее систему: решения инспекций о разблокировке счетов слишком долго идут в банк или вообще не доходят. Теперь ФНС вводит новый отдел и все заявления, жалобы и требования о разблокировке, поступившие в службу, будут сразу перенаправляться туда.

Жалобы принимаются в любой форме: лично, по электронке, почтой или через ЛК на сайте ФНС. Какие точные сроки, мы так и не поняли. Рассказывают, что срок на изучение обращения — 1 день. Потом проблемой сразу начнут заниматься. Главное, что от быстроты решения зависит квартальная премия инспекции. Если вашу проблему решали долго, вы пожалуетесь, низкая оценка снизит рейтинг инспекции, от этого падает премия. То есть инспекторы будут преследовать материальный интерес.

Региональные управления вскоре должны указать на сайте номера телефонов новых отделов.