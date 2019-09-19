Долги взыщут по-новому

Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения. При этом может резко вырасти количество профессиональных взыскателей — коллекторов.

«Коммерсанту» удалось ознакомиться с разработанной Минюстом совместно с ФССП концепцией закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

Концепция, в частности, предполагает «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц. Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Планируется, что в соответствии с новым законом включаться в реестр ФССП должны будут не только коллекторы, но и любые организации, занимающиеся возвратом «просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств» физлиц «по договорам кредита (займа)». К ним относятся банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Присутствие в реестре позволит им встречаться и звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и использовать «робота-коллектора». Без включения в реестр должнику можно будет лишь отправлять письма по почте, электронной почте или через «личный кабинет».

Авторы проекта предполагают, что такие изменения дадут дополнительные гарантии гражданам и уменьшат нагрузку на суды. Эксперты же говорят о том, что такие новации в регулировании сделают процесс возврата долга для непрофессиональных взыскателей нецелесообразным. Т.е. просто увеличится количество коллекторов.