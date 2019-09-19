Налоговики по WhatsApp предлагают льготы и избавление от проверки

Месенджеры налоговиков подверглись атаке мошенников. Жулики каким-то образом взламывают WhatsApp инспекторов и рассылают налогоплательщикам сообщения от их имени.

Предлагают, как водится, свою помощь, чтобы получить льготу по налогам или приостановить налоговую проверку.

При этом мошенники пишут, что для перечисления денег нужны реквизиты банковской карты и код CVV2 или CVC2. Пересылать эти данные незнакомым, конечно, опасно. Улетят все деньги.

ФНС просят не поддаваться на такие уловки. Такие вопросы в чатиках не решаются.

Минимизировать риски выездной, честно, лучше вот так.

Информация предоставлена УФНС по Ставропольскому краю.